Beyonce yeni albüm öncesi ilk şarkısını yayımladı

Müzik dünyasının en etkili isimlerinden Beyonce, uzun süren sessizliğini bozarak yeni şarkısıyla geri döndü. Eylül ayında müzik piyasasına sunmaya hazırlandığı yeni stüdyo albümünün ayak sesleri olan bu ilk parça, sanatçının dünya çapındaki milyonlarca hayranı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

20. YIL ÖZEL BASKISINDA YER ALACAK

Beyonce'nin hayranlarının beğenisine sunduğu 'Morning Dew (Donk)' adlı yeni tekli, dikkat çeken bir iş birliğinin ürünü olarak öne çıkıyor. Şarkının yazarlık kadrosunda Beyonce’ye; Pharrell Williams, The-Dream ve Darius Dixon gibi dünyaca ünlü müzisyenler eşlik ederken, parçanın prodüktör koltuğunu ise Beyonce ile Pharrell Williams paylaştı. Bu özel şarkı, başarılı sanatçının hem 4 Eylül'deki doğum gününü kutlama amacını taşıyor hem de 2006 yılında yayımlanan efsanevi 'B'DAY' albümünün 20'nci yıl dönümüne özel basımında yer alacak şarkılardan biri olma özelliği barındırıyor. Şarkıyla birlikte albümün çıkışına yönelik 60 günlük resmi geri sayım da başlamış oldu.

İKİ YIL ARADAN SONRA GELEN İLK ŞARKI

'Morning Dew (Donk)', pop ikonunun iki yıl aradan sonra çıkardığı ilk yeni şarkı olma niteliğini taşıyor. Yeni tekliye bir de özel klip eşlik ediyor; Beyonce’nin uzun süredir birlikte çalıştığı ve sanatçının geçmişteki Sports Illustrated Mayo kapağı çekimlerini de gerçekleştiren ünlü yönetmen Cliff Watts’ın imzasını taşıyan klip, nostaljik eski görüntülerden oluşuyor.

Beyonce, son olarak 29 Mart 2024 tarihinde yayımladığı ve büyük ses getiren 'Cowboy Carter' albümüyle listeleri altüst etmişti. 'Cowboy Carter', sanatçının 2022 yılındaki 'Renaissance' albümüyle başlattığı planlı üçleme projesinin ikinci halkasıydı. 'Morning Dew (Donk)' ile eylül ayındaki yeni projesinin müjdesini veren Beyonce'nin, üçlemeyi tamamlayacak olan üçüncü stüdyo albümünün gelişi de dünya genelindeki müzik otoriteleri ve dinleyiciler tarafından merakla bekleniyor.