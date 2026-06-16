Brezilyalı futbolcu Neymar'ın beşinci çocuğu oluyor

Yeşil sahalardaki yeteneği kadar özel hayatıyla da magazin manşetlerinden düşmeyen Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Neymar da Silva Santos Júnior, ailesine yeni bir üyenin katılacağını açıkladı. 34 yaşındaki yıldız sporcu, kız arkadaşı Bruna Biancardi ile birlikte beşinci kez çocuk sahibi olmaya hazırlandıklarını doğruladı.

PEMBE BOYALI CİNSİYET PARTİSİ

Neymar ve Bruna Biancardi çifti, mutlu haberi popüler video platformu YouTube üzerinden yayımladıkları renkli bir video ile takipçileriyle paylaştı. Açık havada gerçekleştirilen çekimlerde, çiftin Bruna'dan olan kızları Mavie ve Mel'in yanı sıra, Neymar'ın ilk ilişkisinden dünyaya gelen büyük oğlu Davi de yer aldı. Ailenin birbirine pembe boyalar sürerek yeni bebeğin cinsiyetini ilan ettiği anlar büyük ilgi topladı. Bu sonuçla birlikte Neymar, dördüncü kez bir kız çocuk babası olacağını öğrenmiş oldu.





GÖZLER "SPİCE GİRLS" ESPRİSİNDE

Neymar'ın Bruna Biancardi ile olan iki kızının ve ilk ilişkisinden olan oğlu Davi'nin yanı sıra, model Amanda Kimberlly ile olan birlikteliğinden 2024 yılında dünyaya gelen Helena adında bir kızı daha bulunuyor.

Yolda olan yeni bebekle birlikte dört kız babası unvanını alacak olan Brezilyalı futbolcu, videoda mizahi yönünü de konuşturdu. Dört kızı olduğunda evde kadın nüfusunun iyice artacağını belirten Neymar, gelecekte kızlarından oluşan bir müzik grubu kuracağını ve adını da dünyaca ünlü efsanevi grup "Spice Girls" koyacağını söyleyerek espri yaptı.

SAKATLIK CAN SIKIYOR: MİLLİ TAKIM ANTRENMANINA KATILMADI

Saha dışında babalık heyecanı yaşayan Neymar'ın saha içindeki şanssızlığı ise devam ediyor. Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle FIFA Dünya Kupası turnuvasında milli takım formasından uzak kalan yıldız futbolcu, yeşil sahalara dönmek için gün sayıyor. Brezilya Milli Takımı'nın Haiti ile Pennsylvania'da yapacağı karşılaşma öncesinde antrenmanlara katılması beklenen Neymar, sakatlığının tam olarak geçmemesi üzerine takım arkadaşlarına katılamadı ve taraftarlarını üzdü.