Britney Spears'ın eski eşinden akılalmaz iddialar: 'Çocukları bıçakla tehdit etti'

Britney Spears’ın eski eşi Kevin Federline, ünlü şarkıcıyla evliliğine dair çarpıcı detayları anlattığı anı kitabı You Thought You Knew’ü yayımladı. Federline, kitabında 2004-2007 yılları arasındaki evlilik döneminde yaşadığı olayları ve Spears’ın davranışlarını acımasız sözlerle aktardı.

Kitapta öne çıkan iddialar arasında, Britney Spears’ın çocuklarının babası Federline’ı sarhoş ve ünlü arkadaşlarıyla partiye katılması için araması, iki çocuğunun arka planda ağlaması ve bu anın Federline için “bardağı taşıran son damla” olması yer aldı. Federline, çocuklarının anneleriyle ilgili korkutucu deneyimlerini de aktardı; bunlar arasında Spears’ın öfkelendiğinde bir çocuğun yüzüne yumruk atması ve bıçakla tehdit etmesi, ayrıca henüz bebek olan çocukları alkol ve uyuşturucu etkisi altında emzirmeye çalışması gibi iddialar bulunuyor.

Federline, kitabında, Spears’ın akıl sağlığıyla mücadele ederken çocuklarını tehlikeye attığını öne sürerken, 2008-2021 yılları arasındaki vesayet döneminin ise istikrar sağladığını savundu. Federline, oğulları artık reşit olduğundan çocuk nafakasını kesmiş ve kitabı üzerinden kâr elde etmeye çalıştığı yönündeki eleştirileri yanıtlamış oldu.

Britney Spears ise kitap çıkmadan önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Federline’ın iddialarının iki çocuğuyla ilişkisini zorlaştırdığını ve eski eşinin psikolojik manipülasyonlarına maruz kaldığını belirtti. Spears, çocuklarına olan sevgisini dile getirerek, akıl sağlığı ve özel hayatına dair magazin haberlerine aldırış etmediğini vurguladı.

Kitap, Federline ve Spears arasındaki uzun süren velayet ve ilişki sorunlarını, ünlü şarkıcının hayran kitlesi tarafından başlatılan ‘Britney’e Özgürlük Hareketi’ tartışmalarının gölgesinde yeniden gündeme taşıdı.