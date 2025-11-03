Britney Spears yine gündemde: Instagram hesabını kapattı

2000’li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Britney Spears, son dönemde müzik kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

43 yaşındaki pop yıldızı, geçtiğimiz haftalarda eski eşi Kevin Federline’ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla yeniden dikkatleri üzerine çekmişti. Federline, Spears’ın evlilikleri döneminde çocuklarına kötü davrandığını iddia etmişti.

Spears ise son dönemde sosyal medya hesaplarından paylaştığı yarı çıplak ve yaralı fotoğraf ve videolarla hayranlarını endişelendirmişti. Bazı takipçileri, “Britney’nin yardıma ihtiyacı var” yorumlarını yaparken, ünlü şarkıcı bugün beklenmedik bir adım attı.

Spears, kişisel Instagram hesabını kapattı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre bu hamle, Spears’ın “bir mesaj vermek istediği” şeklinde yorumlandı.

Son haftalarda oğulları Jayden James ve Sean Preston ile ilgili açıklamalarıyla gündemde olan Spears’ın bu kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.