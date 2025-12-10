Bülent Ersoy'u şaşkına çeviren ilan: 'Batan teknesi' satışa çıkarıldı

Bir tekne sahibi tarafından verilen ilanda, “Tekne, Bülent Ersoy'un Boğaz'da batan teknesidir. 24 metre ahşaptır. İstanbul'dadır ve ticari evrakları uygundur” ifadelerine yer verildi. Ancak ünlü sanatçıyla ilgili daha önce Boğaz’da teknisinin battığına dair herhangi bir bilgi bulunmaması dikkat çekti.





İddiaya açıklık getirmek için Bülent Ersoy’a konuyla ilgili soru yöneltildi.

“BİR İŞ İNSANINDAN ALMIŞTIM”

Günaydın’da yer alan habere göre ilanı gördüğünde büyük şaşkınlık yaşadığını söyleyen Ersoy, geçmişte iki tekne sahibi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Benim geçmişte Siyah İnci ve Barakuda isimlerinde iki teknem oldu. Birini ünlü bir iş insanından almıştım ama sonra sattım. İkincisinden ise çıkan bir arıza nedeniyle soğudum.”

Sanatçı, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, “Velhasıl geçmişte iki teknem oldu ama Boğaz'da teknem batmadı. Neden böyle bir ilan vermişler anlamadım,” dedi.