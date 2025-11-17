Burak Özçivit sahneye çıkıyor: Kariyerinde bir ilk!

TV dizileri ve sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, bu kez tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Özçivit, yönetmenliğini Çağrı Şensoy’un üstlendiği, Levent Tülek tarafından kaleme alınan İstanbul’un En Güzel Kızı adlı oyunla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

Özçivit, oyunda “Oki” karakterini canlandırıyor. Oyun, ömrünü şehre, babasına ve gönlünün en kıymetlisine adamış Oktay’ın (Oki), “İstanbul’un en güzel kızı” olarak tanımladığı sevgilisine odaklanıyor. Bu aşk kimi zaman gerçek, kimi zaman hayal, kimi zaman ise aşkın ta kendisi olarak sahnede hayat buluyor.

İstanbul’un En Güzel Kızı, şehrin karmaşasında filizlenen saf bir aşkı, büyüyen tutkuyu, kıskançlığı ve tutkulu bir kavuşmayı sahneye taşıyor. Şiire, romana ve şarkıya sığmayan; İstanbul’un her köşesinden taşan en yakıcı aşk hikâyesi izleyiciyle buluşacak.



