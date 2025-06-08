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Burcu Esmersoy'dan bayram sürprizi: Eşini paylaştı!

Burcu Esmersoy'dan bayram sürprizi: Eşini paylaştı!

8.06.2025 10:02:00
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Haber Merkezi
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Burcu Esmersoy'dan bayram sürprizi: Eşini paylaştı!

Geçtiğimiz yıl İtalya’da evlenen Burcu Esmersoy, uzun süredir sosyal medyada paylaşmadığı eşi Nazım Akmandil ile bayramda sürpriz yaptı. Esmersoy, tatil pozunu “Bayramınızı ENİŞTEN dileklerimizle kutlarız” notuyla paylaştı.

Sunucu Burcu Esmersoy (48), uzun süredir sosyal medyada birlikte görüntü vermediği eşi Nazım Akmandil ile bayramda dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Esmersoy, iş insanı Akmandil ile birlikte çıktığı tatilden bir kareyi takipçileriyle paylaşarak, fotoğrafın altına esprili bir şekilde "Bayramınızı ENİŞTEN dileklerimizle kutlarız" notunu düştü.


Burcu Esmersoy, kendisinden 16 yaş küçük olan eşiyle 2 Eylül 2023 tarihinde İtalya’da nikâh masasına oturmuştu.


Esmersoy, Nazım Akmandil ile tanışma hikayesini ilk kez Ceyda Düvenci’nin programında anlattı. Esmersoy, o anları şu sözlerle paylaştı:

“Bir sabah 08.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B’ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana!”

“Uçak kalkmadan uyurum ben, çünkü hep yorucu tempoda çalışıyorum. Dikine uyuyabilen bir insanım ama ne kadar hoş bir çocuk, yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye başka yere oturdum.”

“Uçak indi, pasaport kuyruğunda karşılaştık. 1 saat 45 dakikalık bir sıra! O kuyrukta iki Türk olarak konuşmaya başladık. Bu hikayeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum.”

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