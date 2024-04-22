Burcu Esmersoy'dan 'ağırlık' açıklaması: 'Düğünden sonra sirkeyle yıkandık'

Burcu Esmersoy, eşi Nazım Akmandil ile düğünden sonra elma sirkesiyle yıkandıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:27
Burcu Esmersoy'dan 'ağırlık' açıklaması: 'Düğünden sonra sirkeyle yıkandık'
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Geçen gün reklam yüzü olduğu bir gözlük markasının partisine katılan sunucu Burcu Esmersoy, muhabirlerle sohbet etti.

İş insanı Nazım Akmandil ile geçen yıl İtalya'nın Puglia şehrinde dünya evine giren Esmersoy, evliliği hakkındaki soruları yanıtladı. 

Sunucu, düğün sonrası üzerlerinde oluşan ağırlığı elma sirkesiyle attıklarını söyledi:

"Evliliğimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda. Düğünden sonra üzerimizde bir ağırlık oluştu. Nazım'a 'elma sirkesiyle yıkanırsak geçer' dedim. Üzerimizden aşağı elma sirkesini döktük ve geçti. Faydasını gördük."


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