Evini kiralamıştı: Burcu Esmersoy'dan 'Serenay Sarıkaya' itirafı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:25

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:52

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ün haberine göre, Esmersoy, 'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın evini kiralaması konusuna açıklık getirdi.

Ünlü oyuncu, "Nişantaşı'ndaki ofisimi Etiler'e taşıdım. Çünkü çok fazla trafik oluyordu. Orayı ev olarak değil, ofis olarak tuttum. Eşimle orada yaşamıyoruz. Ancak yazıldığı gibi kiralar söz konusu değil. Tabii ki rakamlar biraz abartılı. Serenay Sarıkaya'ya teşekkür ederim, evi çok temiz tutmuş. Eve benden daha iyi bakıyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"NORMALDE DE 'KOCAM, KOCAM' DİYE DOLAŞIRIM"

Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde eşiyle ilgili sosyal medya hesabından yayımladığı "Bu adam benim kocam" şeklindeki eğlenceli video hakkında ise, "Onu aslında eşime atmıştım. Daha sonra çok beğendik ve paylaştık. Normalde de evin içinde hep 'Kocam, kocam' diye dolaşırım" ifadelerini kullandı.