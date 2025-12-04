Burcu Esmersoy’dan dikkat çeken EYT açıklaması: '6 yıldır emekliyim'

Burcu Esmersoy, katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlandığını söyledi.



Ünlü sunucu, “6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var, hepimiz EYT’liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Esmersoy’un, 3 Mart 2023’te yürürlüğe giren EYT’den faydalanarak nasıl “6 yıldır emekliyim” dediği ise kafalarda soru işareti bıraktı.

EYT NEDİR?

EYT’den yararlanabilmek için, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmak, emeklilik şartlarına ek olarak sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlamak gerekiyor. Düzenleme, 3 Mart 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.