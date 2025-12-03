Burcu Özberk'in acı günü: Dedesini kaybetti...

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dedesi Cumhuriyet Yıldızlar’ın vefat ettiğini duyurdu. Rol aldığı Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi projelerle tanınan Özberk, paylaşımında siyah-beyaz bir fotoğraf eşliğinde duygularını aktardı.

Özberk, mesajında “Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar'ı kaybettik” ifadelerini kullandı.





Cenaze bilgilerine de yer veren oyuncu, dedesinin cenazesinin 3 Aralık 2025 tarihinde öğle namazını müteakip Vişnelik Sami Ramazanoğlu Camii’nden kaldırılacağını belirtti.