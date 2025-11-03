Buse Terim'den Cenk Eyüboğlu açıklaması

Geçtiğimiz yıl Volkan Bahçekapılı ile evliliğini noktalayan iki çocuk annesi Buse Terim hakkında, yeni bir ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atıldı. Terim’in adının, iş insanı Cenk Eyüboğlu ile anıldığı öne sürüldü.

Ancak Buse Terim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu söylentileri kesin bir dille yalanladı. Terim, “Özel hayatıma dair yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Haberde adı geçen beyefendiyi tanımıyorum bile... Gerçekle ilgisi olmayan bu tür iddiaların paylaşılmasından üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.