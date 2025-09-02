Büyük ayrılık sonrası ilk kez konuştu... Hakan Sabancı'dan Hande Erçel açıklaması!

Son dönemin popüler isimlerinden Hande Erçel, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu iş insanı Hakan Sabancı ile yollarını ayırdı. Birlikte birçok seyahate çıkan ve evlenmeleri beklenen çiftin sürpriz ayrılığı magazin gündemine damga vurdu.

İkili, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından da kaldırdı. Ayrılıkla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak İtalya tatiline giden ünlü çiftin, evlilik konusunda yaşadıkları anlaşmazlık ve Arzu Sabancı’nın ilişkiye onay vermemesi sebebiyle ayrıldığı öne sürüldü. Ayrıca, ayrılığın ihanet nedeniyle yaşandığı iddiaları da gündeme geldi.

Ayrılığın ardından ilk açıklama Hakan Sabancı’dan geldi. Gel Konuşalım programından Ece Erkene konuşan Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

“Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bu bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil.”