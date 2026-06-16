Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un mutlu günü! Oğulları Uzay ortaokuldan mezun oldu

Magazin dünyasının örnek anne babaları arasında gösterilen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, çocuklarının mutluluğu için bir kez daha bir araya geldi. Ünlü çiftin küçük oğulları Uzay, ortaokul eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. İkili, oğullarının bu özel gününde yan yana gelerek ortak bir mutluluk yaşadı.





2008 yılında dünyaevine giren ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 2015 yılında evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Ayrılık sonrasında da dostluklarını korumayı başaran ikili, oğulları Kuzey ve Uzay’ın hayatlarındaki dönüm noktalarında bir araya gelmeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR: "MEZUNİYET ANNESİ"

Uzay'ın ortaokul mezuniyet törenine katılan ünlü çift, tören boyunca oğullarının heyecanına ortak oldu. Mezuniyet alanında yan yana gelerek objektiflere poz veren Şıkel ve Altuğ, bu mutlu anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.





Güzel manken Çağla Şıkel, törenden paylaştığı fotoğraflara kişisel sosyal medya hesabından "Mezuniyet annesi" notunu düşerek yaşadığı gururu ve mutluluğu dile getirdi. İkilinin bu yapıcı ve örnek duruşu, kısa sürede takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.