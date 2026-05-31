Celal Şengör tam 50 kilo verdi, Fatih Altaylı 'Artık yeter' diyerek uyardı: 'O ilaçlar risk barındırıyor!'

31.05.2026 13:37:00
Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına konuk olan ünlü bilim insanı Prof. Dr. Celal Şengör, zayıflama iğnesi kullanarak tam 50 kilo verdiğini açıkladı. Şengör'ün son hali izleyicileri şaşırtırken, Altaylı "Artık yeter, bu ilaçlar başka riskler barındırıyor" diyerek tıp dünyasında da tartışılan zayıflama iğnelerine karşı uyardı.

Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube'da yayınlanan "Teke Tek Bilim" programına konuk oldu. Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü jeoloğun son hali izleyicileri hayrete düşürürken, programda çarpıcı bir zayıflama ilacı tartışması yaşandı.

Daha önce de kilo kontrolü için zayıflama iğnesi (enjeksiyon tedavisi) kullandığını açıkça ifade eden Celal Şengör, Altaylı’nın "Kaç kilo verdin?" sorusuna "Tam 50 kilo" yanıtını verdi.

"KARİZMANIZIN YÜZDE 50'SİNİ KAYBETTİNİZ"

Programın açılışında kadim dostu Celal Şengör’ün yeni görüntüsünü esprili bir dille ele alan Fatih Altaylı, “Çok sevdiğiniz eski şişman, yeni zayıf Celal Şengör burada. Karizmanızın yüzde 50’sini kaybettiniz, biliyorsunuz değil mi?” ifadelerini kullandı. Şengör ise Altaylı'nın bu takılmasına gülümseyerek, “Evet, söyleyip duruyorsun” sözleriyle karşılık verdi.

"BU İLAÇLARI ÇOK FAZLA KULLANMAMAK LAZIM"

Esprili diyalogların ardından konu, son yıllarda tüm dünyada ve Türkiye'de çılgınlık seviyesine ulaşan, tıp dünyasının da yakından takip ettiği zayıflama iğnelerinin uzun vadeli etkilerine geldi. Cumhuriyet'in kamusal yayıncılık ve halk sağlığını koruma ilkeleriyle paralel olarak, Altaylı bu tür hızlı kilo verme yöntemlerinin gizli tehlikelerine dikkat çekti.

Celal Şengör'e "Artık yeter" diyerek ilaç kullanımını sonlandırması gerektiğini söyleyen Altaylı, şu hayati uyarıda bulundu:

"Bu ilaçları çok fazla kullanmamak lazım. Obezitenin getirdiği riskleri ortadan kaldırıyor ama kendisi de bazı riskleri içinde barındırıyor, zamanla da anlaşılıyor. Yavaş yavaş keselim. Bundan sonra ağzımızı tutarak, doğal yollarla zayıf kalmaya çalışalım."

Son dönemde popülerleşen zayıflama iğneleri, obezite tedavisinde hekim kontrolünde kullanılması gereken klinik ilaçlar olmasına rağmen, kontrolsüz kullanımı durumunda metabolik hastalıklara ve uzun vadeli yan etkilere yol açabileceği gerekçesiyle uzmanlar tarafından da sıkça tartışılıyor. 

