Çelik, sosyal medyada takipçisine sert çıktı: 'Sen cahilsen ben ne yapayım?'

Ünlüler, zaman zaman sosyal medya kullanıcılarıyla sanal ortamda tartışmaya giriyor. Bu isimlerin başında gelen Cem Yılmaz gibi, şimdi de ünlü şarkıcı Çelik takipçisiyle girdiği polemikle gündeme geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Çelik’e yönelik yaptığı paylaşımda, “50 senedir aynı iki şarkı: 'Hercai' ve 'Ateşteyim'... Sonrasında neden hiçbir şarkın tutmadı acaba? Yokkk” ifadelerini kullandı.

Çelik, bu yoruma sert bir dille karşılık vererek, “Sen cahilsen ben ne yapayım?” cevabını verdi. Takipçisinin karşılığı ise “Ne alaka? Verdiğin cevaba bak” şeklinde oldu.





Ünlü isimlerin sosyal medya kullanıcılarıyla yaşadığı bu tür tartışmalar, dijital platformlarda sıkça gündeme gelmeye devam ediyor.