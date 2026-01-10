Cem Yılmaz'dan Kaan Sekban çıkışı: Yanıt gecikmedi!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, katıldığı bir programda meslektaşı Kaan Sekban’la arasında yaşandığını söylediği bir durumu anlattı. Yılmaz, Harbiye’deki gösterisini açmasını isteyen Sekban’ın bu teklifini reddettiği için kendisine darılmış olabileceğini ifade etti. Programda sunucu Melis İşiten’in gülerek verdiği tepkiler de dikkat çekti.

Cem Yılmaz, oyuncu Melis İşiten’in YouTube’da yayınlanan programı Zaten Şov’un bu haftaki konuğu oldu. Programın “O mu bu mu” formatındaki oyunu sırasında kendisine Feyyaz Yiğit ve Kaan Sekban seçenekleri sunulan Yılmaz, tercihini Yiğit’ten yana kullandı ve Sekban’la aralarında geçtiğini söylediği olayı anlattı.

Yılmaz, “Kaan kardeşimiz Harbiye’deki gösterisini onun için benim açmamı istemişti” sözleriyle başlayan anlatımında, stüdyoda gülüşmeler yaşandı. Sunucu İşiten’in “Bu isteğe ne yaptın?” sorusu üzerine Yılmaz, “İnsanların istekleri olur. Bu gerçek bir hayat hikâyesi; benden böyle bir şey istedi. Yapmadığım için de darılmış olabilir. İstemesi doğru ama benim de bunu yapmak istememem en doğal hakkım” ifadelerini kullandı.

İşiten’in, “Darılmamıştır” sözlerine ise Cem Yılmaz, “Darılsa daha iyi” karşılığını verdi. Bu sözler stüdyoda kahkahalara neden oldu.

KAAN SEKBAN’DAN AÇIKLAMA

Cem Yılmaz’ın açıklamalarının sosyal medyada gündem olmasının ardından Kaan Sekban da bir açıklama yaptı. Sekban, Yılmaz’ın durumu yanlış anladığını belirterek, aynı dönemde verdiği “Cem Yılmaz’ın rakibi değil, çırağı olabilirim” başlıklı röportajını paylaştı.

Sekban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ben ‘Gel, benim açılış komedyenim ol’ gibi bir şey demedim elbette. O dönem aramız çok iyiydi. Gösterime gelerek beni onore etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet edip, başlangıçta komik bir mizansen yapsak mı diye sormuştum. ‘Ben sana sataşıyor gibi yapsam, sen de bir anda sahneye çıksan; seyirciye keyifli bir sürpriz yapsak mı?’ demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu’nun büyük tevazusuyla unutulmaz bir açılış yapmıştık.”

Sekban, programda Cem Yılmaz’ın sözlerine gülerek tepki veren sunucu Melis İşiten için de, “Alaycı tavrından ötürü Melis İşiten’e teessüflerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.



