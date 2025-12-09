Ceren Arslan’dan Emir Can İğrek iddialarına yanıt: 'Sadece arkadaşız'

Kainat Güzellik Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden ancak dereceye giremeyen Ceren Arslan, son günlerde şarkıcı Emir Can İğrek ile görüntülenmesi üzerine ortaya atılan ilişki iddialarıyla gündeme geldi. İkilinin birlikte görüldüğü anlar, “Yeni bir ilişki mi başlıyor?” yorumlarını da beraberinde getirdi.





Geçen cumartesi Manifest grubunun şarkı lansmanına Emir Can İğrek ile birlikte katılan Arslan’ın bu tercihi dikkat çekerken, ikili hakkında kısa sürede “Aşk” söylentileri dolaşmaya başladı.

Önceki akşam “Bak Postacı Geliyor” filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceren Arslan, iddialara açıklık getirdi. Arslan, “Arkadaşız, yanlış anlaşılmalara geçit vermek istemedik ama kaçamadık” diyerek ilişki söylentilerini net bir şekilde yalanladı.