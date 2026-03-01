Cher’in oğlu Elijah Blue Allman tutuklandı: Okula izinsiz girip dehşet saçtı!

Müzik dünyasının ikonik ismi Cher ile 1979 yılında boşandığı eski eşi Gregg Allman’ın oğlu Elijah Blue Allman, bir kez daha skandallarla dünya gündemine oturdu. ABD’nin Concord şehrinde prestijli bir hazırlık okuluna izinsiz giren Allman, okulda yarattığı kargaşanın ardından emniyet güçleri tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

YEMEKHANEDE DEHŞET ANLARI

49 yaşındaki müzisyen hakkında hazırlanan iddianameye göre Allman; iki adet basit saldırı, izinsiz giriş, kamu düzenini bozma ve tehdit suçlamalarıyla karşı karşıya. ABD basınında yer alan görgü tanığı ifadelerine göre, okulla hiçbir resmi bağı bulunmayan Allman, yemekhaneye girerek çevresindekilere saldırgan tavırlar sergiledi ve kargaşaya yol açtı. Kefaletsiz serbest bırakılan Allman’ın mahkeme tarihi henüz netleşmedi.

"HAYATI RİSK ALTINDA" DEMİŞTİ

Elijah Blue Allman’ın ismi son yıllarda sadece sanatıyla değil, annesiyle yaşadığı hukuk savaşıyla da anılıyordu. Cher, 2024 yılının başlarında oğlunun "ağır ruh sağlığı ve madde bağımlılığı sorunları" nedeniyle kendi mali kaynaklarını yönetemediğini savunarak vesayet davası açmıştı.

Ünlü şarkıcı, mahkeme belgelerine yansıyan dilekçesinde şu sarsıcı ifadeleri kullanmıştı:

"Elijah'a verilen tüm fonlar derhal uyuşturucuya harcanacak. Geçimini sağlayacak hiçbir varlığı kalmayacak ve hayatı riske girecek."

REHABİLİTASYON SÜRECİ YARIDA MI KALDI?

Elijah Blue Allman, geçtiğimiz yıl haziran ayında aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırılmış, ardından rehabilitasyon sürecine girdiğini beyan ederek annesinin vesayet talebine itiraz etmişti. Cher, oğlunun iyileşme belirtileri göstermesi üzerine Eylül 2024’te mahkeme talebini geri çekmişti. Ancak son yaşanan tutuklama olayı, Allman'ın madde bağımlılığı ve ruh sağlığı sorunlarının yeniden nüksettiği endişesini doğurdu.