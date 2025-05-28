Chris Evans Cannes'a katılmama sebebini açıkladı!

Hollywood yıldızı Chris Evans, tam bir aile insanı olduğunu bir kez daha kanıtladı. 43 yaşındaki Amerikalı oyuncu, geçtiğimiz hafta sona eren Cannes Film Festivali'nde başrolünde yer aldığı Honey Don't! adlı filmin prömiyerine katılmadı.

Evans, galaya neden katılmadığını yaptığı içten açıklamayla duyurdu. “Keşke Cannes'da inanılmaz oyuncu kadrom ve film yapımcılarımla birlikte olabilseydim ama annemin 70. doğum günüydü ve hayatta kaçıramayacağınız bazı şeyler var,” diyen ünlü oyuncu, annesi Lisa Capuano Evans’ı onurlandırmayı tercih etti.





Evans, sosyal medya paylaşımında Margaret Qualley ve Aubrey Plaza’nın da yer aldığı oyuncu kadrosunun fotoğrafını paylaşarak, "Herkesi tebrik ederim!" notunu düştü.

TARİKAT LİDERİ ROLÜNDE

Honey Don't! filmi, özel dedektif Honey O'Donahue'nun, Chris Evans’ın canlandırdığı bir tarikat lideri ve Aubrey Plaza’nın hayat verdiği polis karakteriyle yollarının kesişmesini konu alıyor. Film, gizem ve suç ögeleriyle dikkat çekiyor.

"ANNEM FİLM KARAKTERİ GİBİ"

Chris Evans, daha önce 2020 yılında verdiği bir röportajda annesiyle olan ilişkisini anlatmış ve annesi Lisa Capuano’yu “film karakteri gibi, deli” sözleriyle tanımlamıştı. Capuano ise aynı röportajda, oğlunun “Kaptan Amerika” rolünü kabul etmeden önce en büyük korkusunun anonim kalma özgürlüğünü kaybetmek olduğunu belirtmişti.





"BU ROL HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK"

“Artık gerçekten sevdiğim işi yapabileceğim bir kariyerim var. Köpeğimi gezdirebiliyorum. Kimse beni rahatsız etmiyor. Kimse benimle konuşmak istemiyor. İstediğim yere gidebiliyorum. Ve bunu kaybetme düşüncesi beni çok dehşete düşürüyor,” diyen Evans’a annesi şu tavsiyede bulunmuştu:

“Bak, hayatının geri kalanında oyunculuk mu yapmak istiyorsun? Bu rolü kabul edersen bu fırsatı yakalayacaksın. Kirayı ödeme endişesi duyman gerekmeyecek. Bu rolü alırsan, bunun hayatını olumsuz etkilemeyeceğine karar vermelisin; aksine, hayatını kolaylaştıracak.”