Chucky’ye hayat veren oyuncu Ed Gale hayatını kaybetti

"Çocuk Oyunu" (Child's Play) serisinin ikonik karakteri Chucky’ye hayat veren Ed Gale, 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü oyuncunun, 27 Mayıs'ta Los Angeles’taki bir bakımevinde hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedeni ise henüz paylaşılmadı.





Ed Gale’in yeğeni Kayse Gale, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Gale, paylaşımında, “Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor” ifadelerine yer verdi.

Kayse Gale ayrıca Ed Gale’in hayat hikayesini de takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun, henüz 20 yaşındayken cebinde yalnızca 41 dolarla California’ya otostopla gittiğini ve zamanla 130'dan fazla film, dizi ve reklam projesinde yer aldığını aktardı.

HOLLYWOOD’UN UNUTULMAZ YÜZLERİNDENDİ

Ed Gale sadece Chucky karakteriyle değil, "Howard the Duck", "Chopper Chicks in Zombietown", "Spaceballs", "Bones" ve "O Brother, Where Art Thou?" gibi yapımlardaki rolleriyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğunun yanı sıra fiziksel performans gerektiren rolleriyle de dikkat çeken Gale, Hollywood’un karakter oyuncuları arasında unutulmaz bir yer edindi.

ED GALE KİMDİR?

4 Ağustos 1963’te Illinois, ABD’de dünyaya gelen Ed Gale, doğuştan gelen akondroplazi (cücelik) nedeniyle 1.04 metre boyundaydı. Oyunculuk kariyerine 1980’li yıllarda adım atan Gale, 1986 yapımı "Howard the Duck" filminde canlandırdığı başrol karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

Ancak asıl çıkışını, 1988 yılında başlayan "Child's Play" (Çocuk Oyunu) serisinde canlandırdığı Chucky karakteriyle yaptı. Chucky'nin kukla ve animatronik efektlerle canlandırıldığı sahnelerde vücut performansını sergileyen Gale, karakterin korkutucu kimliğine hayat verdi.

Kariyeri boyunca "Spaceballs", "Chopper Chicks in Zombietown", "O Brother, Where Art Thou?", "Bones" gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Hollywood’da fiziksel performansa dayalı karakter oyunculuğunun öncülerinden biri olarak kabul edilen Ed Gale, 130’dan fazla projede yer aldı.

Oyunculuğunun yanı sıra cesareti ve azmiyle de tanınan Gale, genç yaşta cebinde yalnızca 41 dolarla Los Angeles’a gitmiş ve burada kariyerini inşa etmişti. Gale, aynı zamanda engelli bireylerin ekranlarda daha fazla yer alması için çaba gösteren isimlerden biri olarak da biliniyordu.