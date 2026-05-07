CNN’in kurucusu Ted Turner hayatını kaybetti: Jane Fonda’dan yürek burkan açıklama

Dünya yayıncılık tarihini değiştiren, CNN ve Turner Classic Movies (TCM) gibi dev mecraların kurucusu ABD’li iş insanı Ted Turner, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Turner'ın vefat haberi medya dünyasında derin bir üzüntü yaratırken, en dokunaklı veda on yıl boyunca hayatı paylaştığı eski eşi, Hollywood yıldızı Jane Fonda'dan geldi.

"BANA İHTİYACI OLAN İLK İNSANDI"

1991-2001 yılları arasında evli kalan ikiliden Jane Fonda, Turner’ın ölümünün ardından yayımladığı açıklamada, eski eşinin hayatındaki dönüştürücü etkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatıma girdi; muhteşem yakışıklı, son derece romantik, gözü pek bir korsandı ve o günden sonra asla aynı kişi olmadım. Bana ihtiyacı vardı. Kimse bana ihtiyacı olduğunu daha önce söylememişti ve bu bana ihtiyacı olan sıradan bir insan değildi. Dünyanın en büyük denizcisiydi, parlak bir zekası ve muhteşem bir mizah anlayışı vardı."





"TED SAYESİNDE KENDİME İNANMAYA BAŞLADIM"

Fonda, Turner ile olan ilişkisinin kendisine büyük bir özgüven kazandırdığını vurguladı. "Ted Turner kendime inanmama yardımcı oldu" diyen ünlü oyuncu, Turner'ın kırılganlıklarını ifade edebilme gücünün, onun en büyük özelliklerinden biri olduğunu belirtti. Fonda ayrıca, Turner'ın kendisine okul derslerinden ve tanıdığı diğer herkesten daha çok şey öğrettiğini ifade etti.





HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Ted Turner'ın kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da, ünlü iş insanı sekiz yıl önce Lewy cisimcikli demans teşhisi aldığını kamuoyuna duyurmuştu. Alzheimer'dan sonra en yaygın ikinci ilerleyici demans türü olarak bilinen bu hastalıkla uzun süredir mücadele eden Turner, geride yayıncılık dünyasında bir devrim ve beş çocuk bıraktı.

Jane Fonda, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Ted'i tüm kalbimle sevdim. Onunla evli olmak karmaşıksa, çocuğu olmanın ne kadar zor olabileceğini düşünün; ama hepsi harika insanlar ve onlara üvey annelik yapmak benim için bir ayrıcalıktı."