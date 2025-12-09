Danla Bilic’ten 'kalça dolgusu' uyarısı: Beşinci ameliyatından çıkan maddeyi paylaştı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusunun vücudunda enfeksiyona yol açması nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. Süreç boyunca takipçilerini defalarca “kalça dolgusu yaptırmayın” sözleriyle uyaran Bilic, son paylaşımıyla şaşkınlık yarattı.

Beşinci kez ameliyat masasına yatan Bilic, operasyon sırasında vücudundan çıkarılan dolgu maddesinin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü fenomen paylaşımına, “Arada bir DM kutuma hâlâ ‘Aquafilling yaptıracağım, senin yüzünden korkuyorum’ mesajları geliyordu. Alın size 5. ameliyatımda vücudumdan çıkan madde” notunu ekledi.





Danla Bilic’in bu paylaşımı, estetik yaptırmayı düşünen takipçileri arasında yeniden tartışma konusu olurken, fenomen isim bir kez daha takipçilerini kalıcı dolgu uygulamaları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.