Danla Bilic’ten yeniden ortaya atılan aşk iddialarına sert tepki

4.12.2025 09:24:00
Haber Merkezi
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Emirhan Topçu ve başka isimlerle adının anıldığı aşk iddialarını yeniden yalanlayarak, “Hakkımda çıkan haberlerde geçen isimlerle hiçbir alakam yok” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile Beşiktaş’ın milli futbolcusu Emirhan Topçu arasında geçtiğimiz mart ayında aşk yaşandığı iddia edilmiş, ancak her iki taraf da söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. Hatta futbolcu Emirhan Topçu’nun annesi Pınar Topçu, kendisine yöneltilen sorulara “Komik” diyerek yanıt vermiş ve iddiaları ciddiye almadığını belirtmişti. Bilic de o dönem sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları açıkça yalanlamıştı.

Aradan aylar geçmesinin ardından benzer söylentiler yeniden gündeme geldi. Danla Bilic ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklama ile iddialara bir kez daha tepki gösterdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Bilic, hem Emirhan Topçu hem de adının geçtiği diğer kişilerle ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Fenomen isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Günaydın, hakkımda haber çıkan isimlerle hiçbir alakam yok. Özellikle muhabir arkadaşlarımızın iddia ettiği, davası süren eski birlikteliğimle anılmak bile benim için korkunç. Bugün çıkan diğer aşk haberini de son derece rahat yalanlıyorum. Hayatımda kimse yok, kiki var.”

