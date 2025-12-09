'Darp edildim' diyerek paylaşmıştı... Yıldız Asyalı'nın eşi Mustafa Semih Demirci'den açıklama

Geçtiğimiz mayıs ayında Mustafa Semih Demirci ile evlenen oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi tarafından şiddete uğradığını öne sürdü. Asyalı, darp edildiğine dair fotoğraflarını paylaşarak “Kocam tarafından darp edildim” ifadelerini kullandı.





Yıldız Asyalı’nın iddialarının ardından Mustafa Semih Demirci’den açıklama geldi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Demirci, şu ifadeleri kullandı:

“Hakkımdaki yalan iddialarla ilgili paylaşımların ve bu konuda yapılan yorumların derhal kaldırılmasını rica ediyorum. Adı geçen kişiyle aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum. Umarım en kısa sürede bu tip yalanlar ve reklam çalışmalarına konu paylaşımlar yayından kaldırılır. Aksi halde yasal süreçleri başlatmak durumunda kalacağım. İlgililere duyurulur.”

Taraflar arasındaki iddialar yargıya taşınırken, konu kamuoyunda geniş yankı buldu.