Demet Akalın ve Funda Arar’dan ortak talep: 'Yeşil pasaport bizim de hakkımız'

Geçtiğimiz günlerde mimar ve mühendislere yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi, magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



Şarkıcı Demet Akalın’ın sanatçılar için talep ettiği yeşil pasaport hakkına, meslektaşı Funda Arar’dan da güçlü bir destek geldi. Arar, özellikle ekipteki müzisyenlerin yaşadığı vize mağduriyetine dikkat çekti.

DEMET AKALIN: "30 YILIMIZI VERDİK, BİZİM HAKKIMIZ DEĞİL Mİ?"

Tartışmayı başlatan Demet Akalın, sanatçıların sosyal sorumluluk projelerindeki öncü rolüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz sanatçılar meslekte 30'uncu yılımızı kutluyoruz. Tüm sosyal sorumluluk işlerinde başı çekiyoruz. Mimar ve mühendislere veriliyorsa, biz neden yeşil pasaport alamıyoruz?"

FUNDA ARAR: "GİTARİSTİMİZE VİZE ÇIKMADI, TURNELER ZORLAŞTI"

Demet Akalın’ın çağrısına destek veren Funda Arar, sadece solistlere değil, mutfaktaki müzisyenlere de bu hakkın tanınması gerektiğini savundu. Kendi ekibinden örnek veren Arar, yaşanan vize krizini şu sözlerle anlattı:

"Vize problemi yaşadık. Gitarist arkadaşımız iki defa başvurmasına rağmen vize alamadı. Artık Avrupa turneleri çok zor oluyor. Yeşil pasaport olsa iyi olurdu ancak sadece bize verilmesi bir şey ifade etmiyor. Müzisyenlerin de yeşil pasaportunun olması lazım ki problem çıkmasın. O yüzden bize yetmez."