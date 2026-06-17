Deniz Seki’den Ece İrtem’in cenazesindeki görüntülere sert isyan: 'Telefonlarınızı cebinize koyun'

Evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu henüz 35 yaşındayken hayata gözlerini yuman ve sanat dünyasını yasa boğan oyuncu Ece İrtem, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ancak genç yaşta gelen bu acı kaybın derin üzüntüsü yaşanırken, cenaze töreninde kameralara yansıyan bazı görüntüler toplumsal etik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Ünlü şarkıcı Deniz Seki, tören esnasında yaşanan saygısızlığa sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü.

"İLK REFLEKSİMİZ KAMERA AÇMAK OLMAMALI"

Cenaze töreninin ardından hayretler içinde kaldığını belirten Deniz Seki, yas evinde acılı ailenin mahremiyetini hiçe sayarak telefonlarıyla video ve fotoğraf çekme yarışına giren vatandaşları sert bir dille eleştirdi. Paylaşımında adeta tokat gibi ifadelere yer veren Seki, dijital çağın getirdiği duyarsızlaşmaya şu sözlerle isyan etti:

"Ece İrtem’in cenaze töreninden görüntüleri izlerken gerçekten hayretler içinde kaldım. Bir tarafta evladını son yolculuğuna uğurlayan, acıdan ayakta durmaya çalışan bir aile… Diğer tarafta ise o anı telefonlarıyla kaydetmeye çalışan zavallı insanlar. Bir cenazede ilk refleksimiz kamera açmak olmamalı. Acının da bir mahremiyeti, vedanın da bir saygınlığı vardır. Çok ayıp!"

"EN BÜYÜK SAYGI TELEFONU CEBİNE KOYUP SESSİZCE DURMAKTIR"

Hayatını kaybeden kişinin tanınmış bir figür olmasının, arkasında kalanların acısını bir "magazin malzemesi" veya "sosyal medya içeriği" haline getirmeyeceğini vurgulayan ünlü sanatçı, sözlerini şu hayati uyarıyla noktaladı:

"Ünlü birini kaybetmiş olmak, o ailenin en zor, en mahrem anını fütursuzca görüntüleme hakkını kimseye vermez. Bazen bir insana ve geride bıraktıklarına göstereceğiniz en büyük saygı, o telefonu cebinize koyup sessizce orada bulunmak, acıyı paylaşmaktır."