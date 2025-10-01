Deniz Seki'nin 'Güllü' açıklaması ortalığı karıştırdı: Şarkıcı Kader'den yanıt geldi!

Yalova’da altıncı kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, farklı iddialar gündeme gelmişti. Bu iddialardan biri de ünlü şarkıcı Deniz Seki’den gelmişti.

Tv8 ekranlarında Ece Erken’in sunduğu Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan Seki, Güllü’nün 2016-2017 yıllarında oğlunun okul taksitlerini ödeyemediği için 6 gün cezaevinde kaldığını açıklamıştı.

Seki, “Çok zayıflamıştı, tanıyamamıştım, çok kısa kaldı gitti. Çocuğunun okul taksitiyle ilgili bir haciz davasıydı” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalara Güllü’nün arkadaşı şarkıcı Kader’den tepki geldi. Kader, “Biz Güllü’nün cezaevine bu sebepten dolayı girdiğini Deniz Seki’den öğreniyoruz, bu bizim ayıbımız olsun” diyerek açıklamanın yanlış zaman yapıldığını vurguladı. Kader ayrıca, “Bu açıklamanın cinayetse eğer cinayeti aydınlatacak bir açıklama olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar sonrası tekrar canlı yayına bağlanan Deniz Seki ise, “Benim gibi bir insan böyle kötü bir durumdan beslenmeyi düşünebilir mi? Ben bu insanı kale bile almam. Ben koskoca Deniz Seki’yim ya. Pardon, herkes haddini bilsin” diyerek kendisini savundu.

Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma hâlen devam ediyor.