Derin Talu iddiası gündem oldu: Survivor 2026'da yarışacak mı?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2026 için hazırlıklar sürüyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği yarışmanın yeni sezon kadrosuna dair iddialar giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde Bayhan’ın yarışmaya katılacağı duyurulmuştu; şimdi ise gündeme Derin Talu’nun ismi geldi.

ACUN ILICALI’DAN TEKLİF İDDİASI

Sosyal medyada yer alan haberlere göre Acun Ilıcalı, Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu’ya Survivor için teklif götürdü. “Survivor Bilgi” adlı X hesabı da Talu’nun kadroda olacağını öne sürdü. Ancak yarışmaya katılıp katılmayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

SPOR VİDEOLARI SURVİVOR HAZIRLIĞI MI?

Sosyal medya kullanıcıları, Derin Talu’nun son dönemde paylaştığı spor videolarını Survivor hazırlığı olarak yorumladı. Genç isim ise daha önce yaptığı bir açıklamada spora başlamasının sebebinin kilo aldığını fark etmesi olduğunu söylemişti.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ

Derin Talu, geçtiğimiz haftalarda birçok ünlü ismin adı geçtiği uyuşturucu soruşturmasında da gündeme gelmişti. Dilan Polat, İrem Derici, Hadise ve Demet Evgar gibi isimlerle birlikte kan örneği veren Talu, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Survivor 2026 kadrosuna dair resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.