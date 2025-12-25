Dilan Polat 'ablam beni darp etti' demişti... Sıla Doğu'dan açıklama geldi

Suç gelirlerini aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu, bu kez aile içi bir krizle gündeme geldi. Daha önce bir eğlence mekanında öpüştükleri görüntülerle konuşulan kardeşlerin, yaşadıkları kavga sosyal medyada tartışma yarattı.

Dilan Polat, Instagram hesabından art arda paylaştığı hikâyelerde, bir süredir kendisiyle birlikte kalan ablası Sıla Doğu’nun kendisini darbettiğini öne sürdü. Polat, saçlarının yolunduğunu ve kolunun tırmalandığını iddia ederek, bu duruma ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Paylaşımlarında sert ifadeler kullanan Polat, “Bir daha benim evime giremez. Benim böyle bir kardeşim yok. Nasıl bir nefret biriktirmiş içinde?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SILA DOĞU’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananların ardından gözler Sıla Doğu’ya çevrildi. Doğu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kavganın Dilan Polat’ın kızıyla ilgili yaşanan bir tartışmadan kaynaklandığını belirtti.

Doğu açıklamasında, “Nilda’yla ilgili bir şey oldu, sinirlendim. O sebeple büyüdü bu hale geldi. O halde story atacaktı, ben atmasın diye saçını çektim. Zaten 1,5 ay önce taktığı saç kaynak aşağı gelmişti. Sanki darp edilmiş gibi gösteriliyor. Benim kardeşimin teni çok hassastır” ifadelerini kullandı.

Yaşananların abartıldığını savunan Doğu, “Her kardeş arasında olabilecek şeyler bunlar. Algı yapmayın, günah. 7 ay aynı koğuşta kaldık, bir kere bile sesimizi yükseltmedik. Biz kardeşiz, aramızda olabilir” dedi.