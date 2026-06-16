Dünyaca ünlü sanatçılar ifade özgürlüğü için sahneye çıktı: Robert De Niro, Jane Fonda ve Julia Roberts’tan sert sözler

Amerika Birleşik Devletleri’nde sanat dünyası ile Donald Trump yönetimi arasındaki ipler bir kez daha koptu. New York kentinde 'Rise Up, Sing Out' (Ayağa Kalk, Sesini Yükselt) sloganıyla gerçekleştirilen dev protesto konseri, adeta bir demokrasi ve ifade özgürlüğü savunmasına dönüştü. 'Birinci Değişiklik Komitesi' adlı topluluk tarafından düzenlenen ve sinemanın efsane ismi Jane Fonda'nın eş yapımcılığını üstlendiği iki buçuk saatlik gösteride; Robert De Niro, Jane Fonda ve Julia Roberts gibi ikonik sanatçılar sahne alarak Trump yönetimine karşı çok sert açıklamalarda bulundu.

DE NİRO'DAN SERT ÇIKIŞ: "DEFOL GİT, KES SESİNİ TRUMP!"

Gecenin en çok konuşulan ve sosyal medyada gündem olan konuşmasına usta aktör Robert De Niro imza attı. Donald Trump’ın başkanlık koltuğunda oturmasının, kendisinin Amerika Birleşik Devletleri’ni sevmesini imkansız hale getirdiğini vurgulayan De Niro, ülkenin içinde bulunduğu durumu çarpıcı bir benzetmeyle özetledi:

"Ülkemiz şu anda o kadar da sevilesi bir yer değil. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama ülkemizi sevmek, istismara uğramış bir eşin istismarcısını sevdiğini söylemesine benzemeye başladı. Irkçı, kadın düşmanı, yabancı düşmanı bir tiran tarafından yönetilen bir ülkeyi sevmiyorum. Trump'ın birkaç gün önce, 'Amerikalıların mali durumunu hiç düşünmüyorum, en ufak bir şekilde bile' dediğini duyduğumda, 'Defol git, kes sesini' diyorum."

JANE FONDA: "SANATÇILARI SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Hayatı boyunca muhalif ve aktivist kimliğiyle tanınan usta oyuncu Jane Fonda ise De Niro'ya kıyasla daha diplomatik ama bir o kadar etkili bir üslup tercih etti. Hükümetin kurumları kapatarak ve fonları keserek sanatı baltaladığını belirten Fonda, şu uyarılarda bulundu:

"Hükümet ve yandaşları, sanatçıları susturmak için rutin olarak anayasanın birinci maddesini (ifade özgürlüğü) ihlal ediyor, Kennedy Merkezi gibi kurumları kapatıyor ve müzelerin fonlarını kesiyor. Geçtiğimiz yüzyıldan gerçekten farklı olan şey, saldırıların hükümetin her kademesinden; yürütme, yasama ve yüksek mahkemeden geliyor olmasıdır. Temel demokratik haklarımızı yok etme ve yönetim biçimimizi kökten değiştirme yönünde açık bir çaba var. Buna asla izin vermem."

JULİA ROBERTS GÖÇMEN POLİSİNİN KATLETTİĞİ İSMİ UNUTMADI

Gecede sahne alan bir diğer Hollywood yıldızı Julia Roberts da konuşmasında toplumsal adalete vurgu yaptı. Roberts, bu yılın başlarında Minneapolis kentinde göçmen polisi (ICE) tarafından vurularak hayattan koparılan 37 yaşındaki Renée Good'un anısına, şair Amanda Gorman'ın kaleme aldığı bir şiiri seslendirdi. Duygusal anların yaşandığı sahnede Roberts, "Renée Nicole Good bir sembol değildi. O, adaletsiz bir dünyada iyilik yapmak için elinden gelenin en iyisini yapan onurlu bir kadındı" diyerek adaletsizliğe karşı ses çıkardı.