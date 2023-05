Dünyaca ünlü şarkıcı Tina Turner'ın ölüm nedeni belli oldu

Yayınlanma: 26.05.2023 - 16:26

Güncelleme: 26.05.2023 - 16:26

"What’s Love Got to Do with It" ve "Private Dancer" gibi şarkılarla 1980’lere damgasını vuran Rock’n Roll’un Kraliçesi lakaplı müzisyen Tina Turner, dün İsviçre'deki evinde yaşamını yitirdi.

Daily Mail'ın haberine göre 83 yaşındaki yıldızın menajeri süperstarın doğal nedenlerle öldüğünü doğruladı.

MANJERİ AÇIKLADI

Tina Turner'ın ölüm haberini duyuran menajeri Bernard Doherty şöyle demişti:

"'Rock'n Roll'un Kraliçesi' Tina Turner, İsviçre'nin Zürih kenti yakınlarında yer alan Kusnacht'taki evinde, geçirdiği uzun bir hastalığın ardından bugün 83 yaşında huzur içinde hayata gözlerini yumdu. Onunla birlikte dünya bir müzik efsanesini ve bir rol modelini de kaybetti."

Böbrek yetmezliği de yaşıyan Turner'a 2017'de eşi Erwin Bach'tan organ nakli yapılmıştı.