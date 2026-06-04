Dünyayı sallayan DJ Mahmut Orhan bu kez köyünü coşturdu: Gencinden yaşlısına herkes ritme ayak uydurdu!

Dünya genelinde sergilediği büyüleyici sahne şovları ve elektronik müziğe kazandırdığı hit parçalarla küresel bir hayran kitlesine ulaşan Türk DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, bu kez ezber bozan bir performansla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde bayramı ailesiyle geçirmek üzere soluğu memleketinde alan ünlü sanatçı, samimi tavırlarıyla bir kez daha takdir topladı.

Resmi sosyal medya hesabından tüm ailesini tek bir karede toplayarak içleri ısıtan bir paylaşıma imza atan Mahmut Orhan, hayranlarına "bizden biri" dedirtmişti. Ünlü müzisyenin paylaştığı fotoğrafta en çok dikkat çeken detay ise bayram sofrasının başköşesinde yer alan geleneksel lezzetler olmuştu. Masadaki nar gibi kızarmış baklava ve çıtır kadayıf tepsileri takipçilerin iştahını kabartırken, fotoğrafa eklenen samimi "İyi bayramlar" notu sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Mahmut Orhan (@mahmutorhan)'in paylaştığı bir gönderi

COACHELLA'DAN SONRA KÖY MEYDANINDA SÜRPRİZ KONSER

Dünyanın en prestijli müzik festivallerinde ana sahne alan Mahmut Orhan, bayram ziyaretini unutulmaz bir sürprizle taçlandırdı. Memleketindeki köyünde turne sahnelerini aratmayacak cinsten mini bir konser veren ünlü DJ, adeta tüm köy halkını ayağa kaldırdı.

Köy meydanında kurulan platformda elektronik müziğin sevilen ritimlerini çalan Orhan'ın performansına, gencinden yaşlısına kadar tüm köylüler dans ederek eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mahmut Orhan’ın köy halkıyla birlikte eğlendiği ve samimi anların yaşandığı o görüntüler, sosyal medya platformlarında kısa sürede viral oldu. Küresel başarısına rağmen bağlarını koparmayan ve mütevazı duruşunu koruyan ünlü sanatçı, kullanıcılardan binlerce övgü dolu yorum ve beğeni aldı.