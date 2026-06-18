Ekranlarda yaş ayrımcılığı tartışması: 41 yaşındaki Burak Özçivit'e 49 yaşındaki anne!

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve daha önce Uğur Güneş'in çekimlere 5 gün kala rolünü Burak Özçivit'e devretmesiyle polemiklere sahne olan "Güneşin Doğduğu Yer" dizisi, bu kez de kast tercihiyle gündemde. Dizide "Kenan Kozan" karakterine hayat verecek olan 41 yaşındaki Burak Özçivit'in annesi rolünü üstlenecek isim belli oldu. Başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun (49) kadroya dahil olması, iki oyuncu arasındaki yaş farkı nedeniyle izleyicilerin tepkisini çekti.

ÜNİVERSİTE MEZUNUNU CANLANDIRACAK

Gazeteci Mehmet Üstündağ'ın aktardığı bilgilere göre, 41 yaşındaki Burak Özçivit dizide üniversiteden yeni mezun olmuş genç bir karaktere hayat verecek. Özçivit'in kendisinden yaşça çok daha küçük bir karakteri canlandıracak olması başlı başına bir tartışma konusu yaratırken, annesi rolü için aralarında yalnızca 8 yaş fark bulunan Sibel Taşçıoğlu'nun seçilmesi sosyal medyada adeta infial yarattı. İki oyuncu arasındaki biyolojik yaş uyumsuzluğu, ekran inandırıcılığı açısından eleştiri oklarının hedefi oldu.

SOSYAL MEDYADA "YAŞ FARKI" İSYANI

Dizinin henüz ilk görüntüleri dahi yayınlanmadan başlayan tartışmada, izleyiciler anne-oğul ilişkisi için bu yaş farkının gerçek dışı olduğunu savundu. Sosyal medya platformlarında paylaşılan gönderilerde;

"8 yaş farkla anne-oğul mu olur?", "Kadın oyunculara neden bu kadar acımasız davranılıyor?" ve "Burak Özçivit üniversite mezunu rolündeyse, annesi neden akranı gibi duruyor?"

şeklinde binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar ise televizyon dünyasında bu tür oyuncu seçimlerinin teknik ve sektörel nedenlerle daha önce de görüldüğünü belirterek, asıl değerlendirmenin hikâye ve oyunculuk performansı üzerinden yapılması gerektiğini savundu.

KADIN OYUNCULARIN EKRAN TEMSİLİ YENİDEN GÜNDEMDE

Casting tercihiyle alevlenen bu tartışma, dizi sektöründe kadın oyuncuların yaşı ve ekran temsili konusundaki kronikleşmiş sorunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Son yıllarda kadın oyuncuların belli bir yaş eşiğini geçtikten sonra hızla "başrol" kategorisinden uzaklaştırılıp kendileriyle neredeyse akran olan erkek aktörlerin "annesi" ya da "yaşlı akrabası" rollerine hapsedilmesi, izleyiciler ve sinema eleştirmenleri tarafından cinsiyetçi bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.