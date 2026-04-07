Emre Altuğ’dan Burcu Güneş’e yanıt: 'Küslüğü 25 yaşında bıraktım'

Müzik dünyasında bir süredir devam eden Burcu Güneş ve Emre Altuğ gerilimi yeni bir boyut kazandı. Altuğ'un yeni albüm lansmanında Burcu Güneş'in Demet Akalın hakkında sarf ettiği sert sözlerle başlayan polemik, iki eski dostun arasını açtı. Güneş’in sert açıklamalarına Altuğ’dan sükunetli bir yanıt geldi.

KRİZİN PERDE ARKASI: LANSMAN GECESİ NE OLDU?

Olaylar, Burcu Güneş’in Emre Altuğ’un "Efsane" albüm lansmanında Demet Akalın’ı hedef almasıyla başladı. Güneş’in Akalın için "Onu kalite açısından kendime yakın görmüyorum" sözleri magazin gündemine bomba gibi düşerken, pek çok sanatçı Akalın’a destek vermişti. Lansman gecesinin bu polemiğin gölgesinde kalması üzerine Emre Altuğ, "Söyleyene de cevap verene de yakıştıramadım" diyerek rahatsızlığını dile getirmişti.

"ÜZÜNTÜSÜ GERÇEK DEĞİLDİ"

Altuğ, daha önce yaptığı açıklamada Burcu Güneş ile telefonda görüştüklerini ancak Güneş’in tavırlarını samimi bulmadığını belirtmişti. Ünlü şarkıcı, "Biz içeride klipleri izlerken Burcu dışarıda bu röportajları yapmış. Bunu öğrenince kırıldım. Üzüntüsünün gerçek olmadığını düşündüm" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler üzerine Burcu Güneş, "Emre benim için bitmiştir" diyerek köprüleri atmıştı.

"KAVGAYI 25 YAŞINDA BIRAKTIM"

Bir ödül töreninde kameralara yansıyan Emre Altuğ, Güneş’in bu sert çıkışına ılımlı bir karşılık verdi. Küskünlüklere inanmadığını belirten Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Allah korusun, ben hayatta öyle bir şey söylemem. Kırılırım ama kimseye küsmem. Burcu kalbi çok güzel bir kızdır, bu hezeyanı atlatacaktır. Tekrar eski ilişkimize döneceğimize dair ümidim var. Ben kavga ve küslükleri 25 yaşında bıraktım. Açıkçası gereksiz buluyorum, çünkü üç günlük hayat..."

DEMET AKALIN CEPHESİNDEN DESTEK YAĞMIŞTI

Hatırlanacağı üzere polemik ilk başladığında; Ece Seçkin, Bengü, İrem Derici ve Ebru Gündeş gibi isimler Demet Akalın’a sosyal medya üzerinden destek mesajları göndererek Burcu Güneş’in açıklamalarına tepki göstermişti. Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte gözler, Burcu Güneş’in Altuğ’un bu "barışçıl" açıklamasına ne yanıt vereceğine çevrildi.