Emre Altuğ’dan evlilik sorusuna samimi yanıt: 1,5 yıldır gizlediği aşkını ilk kez anlattı!

Ekranların sevilen ismi Emre Altuğ, Fatih Altaylı’nın "Pazar Sohbeti" programına konuk olarak hem özel hayatına hem de kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzun süredir aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sanatçı, 1,5 yıldır devam eden ilişkisini ve evliliğe bakış açısını ilk kez anlattı.

"ASLA DEMEYECEĞİM"

Programda kendisine yöneltilen "Bir daha evlenir miyim?" sorusuna içtenlikle yanıt veren Altuğ, şu an için böyle bir planı olmadığını ancak hayata karşı katı kuralları bulunmadığını belirtti. Başarılı sanatçı, "Evliliğe karşı değilim. Hiçbir zaman asla demeyeceğim, ne olacağı belli mi olur? Şu an öyle bir düşüncem yok ama her şeye açığım" ifadelerini kullanarak hayranlarını meraklandırdı.

ARKADAŞLIKTAN AŞKA DÖNÜŞEN HİKAYE

İlişkisine dair detayları paylaşan Emre Altuğ, sevgilisinin aslında çok eski bir arkadaşı olduğunu itiraf etti. İlişkinin nasıl başladığını anlatan Altuğ; "Çok güzel bir birlikteliğim var. Yıllardır arkadaşım olan birisiydi. 'Bir Pop Masalı' projesi sayesinde birlikte çalıştık ve bu süreçte arkadaşlığımız bir ilişkiye dönüştü. Yaklaşık 1,5 sene oldu ve çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.

KARİYERİNDE BİR İLK: HARBİYE AÇIKHAVA MÜJDESİ

Özel hayatındaki mutluluğunu kariyerindeki yeni bir başarıyla taçlandırmaya hazırlanan Altuğ, bu yıl için büyük bir sürprizi de açıkladı. Kariyerinde ilk kez Harbiye Açıkhava’da sahne alacağını duyuran ünlü isim, bu yıl iki kez Harbiye'de hayranlarıyla buluşacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.