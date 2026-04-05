Epstein belgelerinde adı geçmişti: Dünyaca ünlü model Gigi Hadid sessizliğini bozdu

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen süper model Gigi Hadid, sessizliğini bir sosyal medya etkileşimiyle bozdu. Belgelerde yer alan ve kendisiyle kız kardeşi Bella Hadid'in kariyer başarısına atıfta bulunan e-posta yazışmaları hakkında konuşan ünlü model, iddiaları sert bir dille yalanladı.

"MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Bir takipçisinin, Epstein dosyaları hakkında açıklama yapmadığı gerekçesiyle kendisini takibi bıraktığını söylemesi üzerine yanıt veren 30 yaşındaki Hadid, belgelerin içeriğinin "midesini bulandırdığını" ifade etti. Ünlü model, sessiz kalma nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Yorum yapmadım, çünkü onun gerçek mağdurlarının hikayelerinden bir şey eksiltmek istemedim. Ancak hiç tanımadığınız birinin sizin hakkınızda bu şekilde konuşmasını okumak korkunç. Özellikle de bu bağlamda."

"TALİMATLARI UYGULUYORLAR" İDDİASI

Yayımlanan belgelerde, Epstein’e gönderilen bir e-postada "Hadid kardeşler nasıl model oldular ve bu kadar çok para kazandılar?" sorusunun sorulduğu, Epstein’in ise "Çünkü talimatları uyguluyorlar, bu kadar basit" yanıtını verdiği görülmüştü. Yazışmaların yapıldığı dönemde 20-21 yaşlarında olduğunu belirten Gigi Hadid, "O iğrenç insanla hiçbir zaman herhangi bir ilişkim olmadığını kesin olarak belirtmek istiyorum" diyerek iddiaları reddetti.

"AİLEM BENİ KORUDU"

Ayrıcalıklı bir ortamda büyümesine rağmen annesi Yolanda Hadid ve babası Muhammed Hadid'in kendisini her zaman koruduğunu vurgulayan ünlü model, başarısının arkasında sıkı çalışma olduğunu savundu. 2012 yılında ajansla sözleşme imzaladığından beri aralıksız çalıştığını belirten Hadid, profesyonel kariyerinin spekülasyonlarla kirletilmesine tepki gösterdi.

EPSTEİN DAVASINDA NE OLMUŞTU?

Reşit olmayan kızları cinsel istismara zorlamak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla Temmuz 2019'da tutuklanan pedofil milyarder Jeffrey Epstein, tutuklanmasından haftalar sonra hapishanedeki hücresinde ölü bulunmuştu. Kayıtlara intihar olarak geçen ölümün ardından, Epstein'in bağlantılı olduğu isimleri içeren dosyalar dünya gündeminden düşmedi.