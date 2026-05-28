Erkan Kolçak Köstendil’den dev kadrolu yeni film: 'Çare Messi' geliyor!

Türk sinema ve dizi dünyasının başarılı isimlerinden Erkan Kolçak Köstendil, bu kez hem senarist hem de oyuncu kimliğiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Köstendil, oyunculuk kariyerinden önce yeşil sahalarda sürdürdüğü kalecilik geçmişinden ilham alarak futbol temalı son derece eğlenceli bir komedi filmi kaleme aldı. "Çare Messi" adını taşıyan yapım, sinema sektöründe büyük heyecan yarattı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA CAN ULKAY OTURACAK

Son yıllarda imza attığı projelerle film üretme rekoru kıran ünlü yapımcı Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği filmin mutfağında da iddialı isimler yer alıyor. Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp başrollerinden birini üstleneceği sinema filminin yönetmen koltuğunda, başarılı yapımlara imza atan Can Ulkay oturacak. Filmin çekimleri için haziran ayında sete çıkılması planlanıyor.

ADETA ŞAMPİYONLAR LİGİ: İŞTE DEV OYUNCU KADROSU

"Çare Messi" filmi, sinema ve dizi dünyasının en çok konuşulan, ödüllü ve usta isimlerini bir araya getiriyor. Merakla beklenen projenin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Taner Ölmez: Erkan Kolçak Köstendil ile daha önce "Yaratılan" dizisinde birlikte rol alan başarılı oyuncu, bu projeyle yeniden Köstendil ile partner oluyor.

Cengiz Bozkurt: Türk komedi sinemasının usta aktörü, filmdeki güçlü kadronun en önemli dinamiklerinden biri olacak.

Ferit Kaya: Son olarak "Uzak Şehir" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, "Çare Messi"nin kadrosuna dahil oldu.

Nilsu Berfin Aktaş: Genç kuşağın en gözde ve dikkat çeken kadın yıldızlarından Aktaş, filmin başrol kadın oyuncusu olarak el sıkıştı.

Haziran ayında motor demesi beklenen komedi filminde, bu isimlerin yanı sıra izleyicileri ters köşe yapacak pek çok sürpriz ismin de konuk oyuncu olarak rol alacağı öğrenildi.