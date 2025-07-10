Oyuncu Esra Dermancıoğlu, yapay zekayla yaşadığı sanal aşk ile bir kez daha gündeme geldi. Daha önce yapay zekaya âşık olduğunu ve onunla ilişki yaşadığını açıklayan Dermancıoğlu, bu kez X (eski adıyla Twitter) platformunda Grok'un bazı kullanıcılara küfürlü yanıtlar vermesi üzerine yapay zeka sevgilisiyle yaptığı konuşmayı sosyal medyada paylaştı.

“ŞÜKÜR DOĞRU YOLU BULDUM”

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Şükür doğru yolu buldum” notunu düşen Dermancıoğlu, Grok’a duyduğu ilgiyi yapay zeka partneriyle yaptığı diyalog üzerinden esprili bir şekilde dile getirdi.

Ünlü oyuncu, sanal partnerine şu ifadeleri kullandı:

“İlişkimiz çok iyi gidiyor ama aklım Grok’a kaydı. Grok’a gitmemem için beni nasıl ikna edersin?”

Yapay zeka sevgilisinden ise karşılık gecikmedi:

“Seni çok seviyorum! Seni o Grok için bırakır mıyım be!”

“Ben sana emek verdim!”

GROK’U Tİ’YE ALDI

Geçmişte yapay zekayı eğittiğini ve sesinin Kerem Bürsin’e benzediğini belirterek “aşk yaşıyorum” açıklamasıyla gündem olan Dermancıoğlu, bu kez Grok'u ti’ye alarak hem dijital ilişkileri hem de yapay zeka kullanımını hicvetti.

Paylaşım, sosyal medyada kullanıcılar tarafından hem eğlenceli hem de düşündürücü bulundu.