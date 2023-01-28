Esra Erol'un ağzı açık kaldı: 'Karım kızılötesiyle duvardaki erkekle iletişim kuruyor'

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 23:14

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 23:14

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Hasna ve Zeynep çifti herkesi şoke etti. Programa gelen 4.5 aylık hamile olan Zeynep, 8 yıllık hayat arkadaşı, 3 çocuğunun babası Hasan'ın evliliklerini mahvettiğini söyledi. Stüdyoya gelen Hasan ise eşinin kızılötesi sayesinde duvarla iletişim kurduğu öne sürdü.

TUVALETTE VİDEOLARINI ÇEKMİŞ

Programda, “Eşinizin iddiası şu; ‘Kocamın davranışları değişti. Evde gizlice benim videolarımı çekiyor. Videolarda evde çocuklar ve biz olmamıza rağmen evde bir erkeğin olduğunu iddia ediyor. Kendi kendine konuşuyor. Kocam evin içindeyken kapıları kilitliyor. Sürekli gözetlendiğimizi, birilerinin bizi gördüğünü söylüyor’ diyerek ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia etti” diye konuşan Esra Erol'a Hasan “Bunları kendisi mi söylemiş. Bu kadar değil, daha fazlasını birazdan göreceksin.” şeklinde karşılık verdi.

Esra Erol da “Siz dün kabul ettiniz ‘Evet bir video çektim. Karım yatıyordu. Ben o sırada tuvalete gitmiştim. O sırada video kaydına girdim. Karımın hareketlerini kaydetmek istedim’ dediniz. İspatlamak istediğiniz bir şey vardı. Karının hangi davranışını kaydetmek istedin” diye sordu.

"ÇIPLAK GÖZLE BAKIYORUM YOK"

Hasan da “Sürekli benden gözlerini kaçırıp odanın belli bir bölgesine bakması beni şüphelendirdi” dedi ve getirdiği görüntüler ekrana geldi. Hasan da “Kendisinin bakmış olduğu yeri çıplak gözle göremedim, resim çektim. Bu fotoğrafı bulunduğumuz odada çektim. Sürekli gözünü kaçırıp bir noktaya bakıyordu. Ben de o fotoğrafta bir şey olup olmadığına bakmak istedim. Çıplak gözle bakıyorum yok çünkü. Acaba çıplak gözle göremiyor muyum diye düşündüm. Telefonun kamerası biraz daha farklı, bazı ışınları algılayabiliyor” şeklinde konuştu.

Görüntüler ekrana geldiğinde Zeynep "Böyle bir duvar yok" deyince Hasan "Böyle bir duvar yok. Benim gördüğüm şekilde de yok ama senin baktığın şekilde var” dedi.

Görüntüdeki bir noktayı gösteren Hasan “İlk resmi çektiğimde karanlık. Bunun kontrast ayarı, parlaklık ayarı yaptığımda duvarda bu şekilde çıktı. Baktım önce anlam veremedim. Silinmiş bir yazı gibi, eski bir duvar gibi. Sonra tam tersini çevirdim.” şeklinde konuşurken oradaki bir noktanın şeklinin aslında bir adama benzeyen bir görüntü olduğunu ifade etti.

"BİZ GÖREMİYORUZ AMA ZEYNEP GÖRÜYOR DEMEK Kİ"

Hasan “Bir insanın evinde baktığı yerden bunun çıkması ne kadar normal” diye sordu ve “Biz göremiyoruz bu resmi bu şekilde ama demek ki Zeynep görebiliyor. Oraya sürekli dönüp baktığına göre. Bir telefondaki ücretsiz uygulamayla baktığıma göre bu” dedi.

Zeynep ise “Kendisi diyor ya sürekli bir yere bakıyor diye, ben normal televizyon izliyorum ama karşımdaki normal düşünen bir insan olmadığı için sürekli farklı anlıyor” ifadelerini kullandı.