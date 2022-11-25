İşte bu da AKP'nin medyası... Esra Erol'un programında akılalmaz iddialar: 'Öz dayımın aşkı karım çıktı cinsel mesajları yakaladım'
Tıpkı sosyal medya ve yazılı basında olduğu gibi AKP'nin tekelinde olan televizyonda da, reyting uğruna her gün bir başka insan hikayesinin ekrana taşındığı 'gündüz kuşağı' yine gündem oldu. Esra Erol'un programına Zonguldak'tan katılan Şeref Çakır 1 yıl önce evlendiği eşi Gizem'in ihanetine uğradığını ve boşanmak istediğini dile getirirken dikkat çeken iddialarda bulundu.
İktidara yakınlığıyla bilinen ATV'de izleyicilerle buluşan 'Esra Erol'da' programı, yeni bir olayla gündeme geldi.
Zonguldak’ta yaşayan Şeref Çakır, öz dayısı ve eşinin ihanetine uğradığını iddia ederek Esra Erol’un programına başvurdu. Karısı Gizem ile dayısının aracılığı ile tanıştığını söyleyen Çakır, evliliği sürecinde bu ihaneti öğrendiğini söyleyerek yaşanılanlara isyan etti.
"ONLAR CİNSEL MESAJ DEĞİL..."
Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Gizem ise, "Ben dayısı ile yakın ilişkideydim arkadaştık ama sevgili değiliz” dedi. Şeref Çakır ise söylenenleri kabul etmeyerek ”Gizem’in yanına yalan makinesi koyun arıza verir. İkisinin cinsellik mesajlarını yakaladım” iddiasında bulundu. Gizem de, ”Cinsellik mesajları değildi. Biz Taner bey ile Şeref’in psikolojik bunalımlarını, benden uzaklaşmasını konuşuyorduk" açıklamasında bulundu.
Şeref Çakır ayrıca dayısının kendisine ‘Çok fazla namaz kılıyorsun’ dediğini bunun da telefon kayıtlarında olduğunu, işyerinde göze batmamak için namazları evde kıldığını söyledi.
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