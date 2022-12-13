Babacan'dan Esra Erol'a 'Kürtçe' tepkisi
ATV’de yayınlanan ‘Esra Erol’da’ isimli sabah kuşağı programına katılan bir kadın Kürtçe konuşmaya başlayınca programın sesi kesildi. Duruma tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz bu rencide edici yaklaşımı reddediyoruz. Ayıptır, günahtır, yazıktır" dedi.
Esra Erol'un dün sabah yayınlanan programında dikkat çeken anlar yaşandı. Kayıp olarak aranan 21 yaşındaki kızıyla bir araya getirilen Besime Toma, ağlayarak kızına sarıldı ve Kürtçe konuşmaya başladı. Toma'nın Kürtçe konuşmasıyla birlikte programın ses akışı bir süreliğine kesildi.
Ses tekrar açıldığında Toma’nın kızının sunucu Esra Erol’a doğru “Fazla Türkçesi yok” dediği duyuldu. Daha sonra kızı Kürtçe konuşmaya devam eden Toma’nın dediklerini Türkçe’ye çevirmeye başladı.
Esra Erol ise “Ama ben anlayamıyorum söylemek istediklerini ifade edemiyorum” dedi. Erol daha sonra kızıyla buluşan kadına “Besime teyzeciğim” diye iki kez seslendi fakat görüntülere göre kadın sunucuyu duyamadı. Ardından programın sesi bir daha kesildi.
Erol daha sonra konuklarının yanına gidip konuşmaya başlayınca ses tekrar geldi: “Besime teyzeciğim sen kızın için üzülüyorsun biliyorum ama söylediklerini ben de anlamak ve duymak istiyorum.” Daha sonra kadın Türkçe konuşmaya başladı.
Toma’nın kesilmeyen kısımlarda kızına Kürtçe “Çocukların var… Ciğerim yanıyor. Kurban olurum, yanıma gel…” dediği duyuldu.
BABACAN'DAN TEPKİ
Duruma tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Ev nêrîna ku rencîde dike, em red dikin. Şerm e, guneh e, heyf e.
Biz bu rencide edici yaklaşımı reddediyoruz. Ayıptır, günahtır, yazıktır."
Ev nêrîna ku rencîde dike, em red dikin. Şerm e, guneh e, heyf e.— Ali Babacan (@alibabacan) December 13, 2022
Biz bu rencide edici yaklaşımı reddediyoruz. Ayıptır, günahtır, yazıktır. https://t.co/Dzldc8Oo1w
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