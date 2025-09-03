Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 13:27:00
Haber Merkezi
Eşref Rüya dizisinde beklenmedik ayrılık!

Eşref Rüya’nın ikinci sezon çekimleri hız kesmeden devam ederken sevilen dizide beklenmedik bir ayrılık yaşandı.

Kanal D’nin çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşref Rüya, ikinci sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Dizinin ikinci sezon ilk bölüm çekimleri devam ederken, ekibe katılan Taner Rumeli’nin Nisan karakterinin hayatını değiştireceği öğrenildi.

Ancak dizinin hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizinin Afra’sı Ebrar Karabakan, projenin ilk bölümlerinde ekibe veda edecek. Bu beklenmedik ayrılık, dizinin ikinci sezonuna damgasını vuracak gibi görünüyor.

Ekip ve yapımcıların ayrılığın ardından diziye nasıl bir yön vereceği merak konusu.

