Ferman Toprak Edis'in sahne kıyafetini eleştirdi: 'Gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz'

Pop müziğin yükselen ismi Edis, sahne enerjisi ve hit şarkılarıyla gündemden düşmüyor. “Benim Ol”, “Yalan” ve “Martılar” gibi parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, 30 Eylül akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserle yine adından söz ettirdi.

Binlerce hayranının doldurduğu alanda sahneye çıkan Edis, enerjik performansı, dansları ve şovuyla izleyenleri büyüledi. Transparan üstü ve işlemeli pantolonuyla sahne alan sanatçı, tarzı ve fit görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu.

Ancak konserden paylaşılan görüntüler, Türk müziğinin bilinen isimlerinden Ferman Toprak’ın tepkisine yol açtı. Sosyal medya hesabından Edis’in videosuna yorum yapan Toprak, şu ifadeleri kullandı:

“Artık işin b…kunu çıkartıyorlar. Ulan sesin var, şarkıların güzel; neden bu haller? Neden Avrupa’nın yaptığı güzel işleri yapmıyoruz da bizim kültürümüze ters olan her şeyi yapıyorsunuz? Evlatlarımıza, gençlerimize kötü örnek oluyorsunuz, yeter artık…”

Edis’in performansı ve tarzı hayranları tarafından beğeni toplarken, Ferman Toprak’ın sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.