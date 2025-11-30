Feyza Civelek: 'Beni 1 dakika görmek için 100 bin lira teklif ettiler'

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek, katıldığı bir programda yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Civelek, sosyal medyada bir kişinin kendisini yalnızca 1 dakika görmek için 100 bin TL teklif ettiğini söyledi.

Annesi Melis Civelek’in dizinin senaristi olması sebebiyle sık sık “torpil” iddialarına maruz kalan genç oyuncu, geçtiğimiz aylarda kendisine bu yönde mesaj atan bir sosyal medya kullanıcısına verdiği sert yanıtla da dikkat çekmişti. Civelek o süreçte, “Senin annen de yazsa sen de oynarsın. Bir oyuncu ol da görelim. Ben bu işe girerken annem yazmasına rağmen seçmelere girdim hak geçmesin diye. Bilip bilmeden konuşan insanlardan sıkıldım. Şu an en popüleri Nilay. Nilay’sız dizi asla olmaz. Diziyi mahvettiğimi düşünüyorsan bu senin zevksizliğin,” ifadelerini kullanmıştı.

Feyza Civelek, bu kez katıldığı programdaki açıklamalarıyla sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Oyuncu, sosyal medya üzerinden aldığı “1 dakikalık görüşme” teklifini şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti.