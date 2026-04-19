Fırat Tanış'ın Delikanlı'dan çıkarılma nedeni belli oldu

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Delikanlı dizisinde flaş bir oyuncu değişikliği yaşandı. Dizinin 3. bölümünde kadroya dahil olacağı duyurulan ünlü oyuncu Fırat Tanış'ın projeden ayrıldığı açıklandı. Yapım şirketi OGM Pictures tarafından yapılan ilk açıklamada ayrılık nedeni "teknik koşullar ve yoğunluk" olarak belirtilse de, olayın perde arkasında bambaşka bir krizin olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ KANALI HAREREKETE GEÇİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fırat Tanış’ın diziye dahil olacağının duyurulmasıyla birlikte, oyuncu hakkında geçmişte gündeme gelen "kadına şiddet" iddiaları sosyal medyada yeniden alevlendi. İzleyicilerden gelen yoğun tepkiler üzerine Show TV yönetimi duruma el koydu.

ÇEKİLEN SAHNELER SİLİNDİ, YÖNETİM VETO ETTİ

Kanal yönetiminin, toplumda infial yaratan iddialar sonrası "kötü örnek oluşturacak ekran yüzleriyle çalışmama" prensibi doğrultusunda Fırat Tanış ile yolların ayrılmasına karar verdiği iddia edildi. Sektör kulislerinde konuşulan bir diğer çarpıcı iddiaya göre ise, Tanış’ın şimdiye kadar çekilen tüm sahneleri silindi.

YAPIM ŞİRKETİNDEN "NAZİK" VEDA

Kanalın kararı sonrası yapım şirketi OGM Pictures sessizliğini bozarak şu açıklamayı yaptı:

“Miran karakterine değerli katkılar sunacağına inandığımız sevgili Fırat Tanış’la proje özelindeki görüşmelerimize mevcut program ve teknik koşullar doğrultusunda karşılıklı anlayış çerçevesinde sonlandırdığımızı bildirmek isteriz.”