Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı!

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2023 Cuma, 14:00
<p><strong>Dr. Henry Louis Gates Jr.</strong>’ın sunduğu <strong>'Finding Your Roots'</strong> (Köklerini Bulmak) isimli programa katılan Hollywood yıldızı <strong>Julia Roberts</strong>, program sayesinde ortaya çıkan bir aile sırrı ile büyük bir şok yaşadı.</p>

Dr. Henry Louis Gates Jr.’ın sunduğu 'Finding Your Roots' (Köklerini Bulmak) isimli programa katılan Hollywood yıldızı Julia Roberts, program sayesinde ortaya çıkan bir aile sırrı ile büyük bir şok yaşadı.

<p>NTV'de yer alan habere göre, DNA arşivleri aracılığıyla soy ağacı hakkında daha fazla şey keşfetmek isteyen 55 yaşındaki oyuncu, öğrendikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.</p>

NTV'de yer alan habere göre, DNA arşivleri aracılığıyla soy ağacı hakkında daha fazla şey keşfetmek isteyen 55 yaşındaki oyuncu, öğrendikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

<p>Ünlü oyuncu, büyük büyük büyükannesi<strong> Rhoda Suttle Roberts</strong>’ın kocası <strong>Willis Roberts</strong>’ın ölümünden sonra evli bir adamla ilişkisi olduğu için soyadının aslında tamamen farklı olması gerektiğini öğrendiğinde buna inanamadı.</p>

Ünlü oyuncu, büyük büyük büyükannesi Rhoda Suttle Roberts’ın kocası Willis Roberts’ın ölümünden sonra evli bir adamla ilişkisi olduğu için soyadının aslında tamamen farklı olması gerektiğini öğrendiğinde buna inanamadı.

<p>Dr. Henry, oyuncuya; <strong><em>“Georgia arşivlerini araştırırken, 1850’lerde bir ara Rhoda’nın Willis Roberts adında bir adamla evlendiğini keşfettik. Nitekim oyuncu da Willis’in soyadını taşıyor."</em></strong></p> <p><strong><em>&gt;&gt;&gt;</em></strong></p>

Dr. Henry, oyuncuya; “Georgia arşivlerini araştırırken, 1850’lerde bir ara Rhoda’nın Willis Roberts adında bir adamla evlendiğini keşfettik. Nitekim oyuncu da Willis’in soyadını taşıyor."

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<p><strong><em>"Ancak Willis, Rhoda’nın Julia’nın büyük büyükbabası John’u doğurmasından on yıldan fazla bir süre önce, 1864’te vefat etmiş"</em></strong> dedi.</p>

"Ancak Willis, Rhoda’nın Julia’nın büyük büyükbabası John’u doğurmasından on yıldan fazla bir süre önce, 1864’te vefat etmiş" dedi.

<p>Arşivlere bakan ekip, Willis’in 1880 nüfus sayımında listelenmediğini ama büyük büyükbabası <strong>John Pendleton Roberts</strong>’ın listelendiğini belirtti. </p>

Arşivlere bakan ekip, Willis’in 1880 nüfus sayımında listelenmediğini ama büyük büyükbabası John Pendleton Roberts’ın listelendiğini belirtti. 

<p>Dr. Henry, ünlü oyuncuya,<strong><em> “Willis Roberts senin büyük, büyük büyükbaban olamaz. Çünkü o ölmüştü"</em></strong> dedi.</p> <p>Julia Roberts öğrendiği bilgi karşısında şaşırıp <strong><em>“Ne yani, ben bir Roberts değil miyim”</em></strong> ifadelerini kullandı.</p>

Dr. Henry, ünlü oyuncuya, “Willis Roberts senin büyük, büyük büyükbaban olamaz. Çünkü o ölmüştü" dedi.

Julia Roberts öğrendiği bilgi karşısında şaşırıp “Ne yani, ben bir Roberts değil miyim” ifadelerini kullandı.

<p>Tarihçi ekip, Georgia arşivlerini derinlemesine araştırdıklarını, ancak Julia’nın büyük büyük büyükbabasının kimliğine dair herhangi bir ayrıntı bulamadıklarını belirtti.</p>

Tarihçi ekip, Georgia arşivlerini derinlemesine araştırdıklarını, ancak Julia’nın büyük büyük büyükbabasının kimliğine dair herhangi bir ayrıntı bulamadıklarını belirtti.

<p>Ardından, büyük büyükbabalarını kim olduğuna dair bir eşleşme bulup bulamayacaklarını görmek için oyuncudan ve bir kuzeninden DNA örnekleri talep edildi.</p>

Ardından, büyük büyükbabalarını kim olduğuna dair bir eşleşme bulup bulamayacaklarını görmek için oyuncudan ve bir kuzeninden DNA örnekleri talep edildi.

<p>Dr. Henry sonucu,<strong><em> “Julia ve kuzenini tek bir adama bağlayan bir dizi bulduk: Henry MacDonald Mitchell Jr.”</em> </strong>sözleriyle açıkladı.</p>

Dr. Henry sonucu, “Julia ve kuzenini tek bir adama bağlayan bir dizi bulduk: Henry MacDonald Mitchell Jr.” sözleriyle açıkladı.

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