Julia Roberts'ın aile sırrı ortaya çıktı!
Dr. Henry Louis Gates Jr.’ın sunduğu 'Finding Your Roots' (Köklerini Bulmak) isimli programa katılan Hollywood yıldızı Julia Roberts, program sayesinde ortaya çıkan bir aile sırrı ile büyük bir şok yaşadı.
NTV'de yer alan habere göre, DNA arşivleri aracılığıyla soy ağacı hakkında daha fazla şey keşfetmek isteyen 55 yaşındaki oyuncu, öğrendikleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Ünlü oyuncu, büyük büyük büyükannesi Rhoda Suttle Roberts’ın kocası Willis Roberts’ın ölümünden sonra evli bir adamla ilişkisi olduğu için soyadının aslında tamamen farklı olması gerektiğini öğrendiğinde buna inanamadı.
Dr. Henry, oyuncuya; “Georgia arşivlerini araştırırken, 1850’lerde bir ara Rhoda’nın Willis Roberts adında bir adamla evlendiğini keşfettik. Nitekim oyuncu da Willis’in soyadını taşıyor."
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"Ancak Willis, Rhoda’nın Julia’nın büyük büyükbabası John’u doğurmasından on yıldan fazla bir süre önce, 1864’te vefat etmiş" dedi.
Arşivlere bakan ekip, Willis’in 1880 nüfus sayımında listelenmediğini ama büyük büyükbabası John Pendleton Roberts’ın listelendiğini belirtti.
Dr. Henry, ünlü oyuncuya, “Willis Roberts senin büyük, büyük büyükbaban olamaz. Çünkü o ölmüştü" dedi.
Julia Roberts öğrendiği bilgi karşısında şaşırıp “Ne yani, ben bir Roberts değil miyim” ifadelerini kullandı.
Tarihçi ekip, Georgia arşivlerini derinlemesine araştırdıklarını, ancak Julia’nın büyük büyük büyükbabasının kimliğine dair herhangi bir ayrıntı bulamadıklarını belirtti.
Ardından, büyük büyükbabalarını kim olduğuna dair bir eşleşme bulup bulamayacaklarını görmek için oyuncudan ve bir kuzeninden DNA örnekleri talep edildi.
Dr. Henry sonucu, “Julia ve kuzenini tek bir adama bağlayan bir dizi bulduk: Henry MacDonald Mitchell Jr.” sözleriyle açıkladı.
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