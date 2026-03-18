Geçen yıl bebeğini kaybetmişti: Ünlü oyuncu Ege Kökenli müjdeli haberi duyurdu

Ünlü oyuncu Ege Kökenli, 29 Temmuz 2022 tarihinde hayatını birleştirdiği Lior Ahituv ile evliliğinin en özel günlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsiz kayıpla hayranlarını derinden üzen Kökenli, bu kez müjdeli bir haberle gündeme geldi.

"9 SAAT TUTUNABİLMİŞTİ" DEMİŞTİ...

Ege Kökenli, 21 Mayıs 2025'te hamileliğinin 22. haftasında bebeğini kaybetmenin acısını yaşamıştı. O dönem yaşadığı süreci büyük bir metanetle anlatan oyuncu, "Çok küçüktü, 9 saat tutunabildi ve sonra kaybettik" ifadelerini kullanarak yaşadığı derin üzüntüyü hayranlarıyla paylaşmıştı.

"SONUNDA KIZIMIZ EVİMİZDE"

Yaşadığı büyük kaybın üzerinden yaklaşık 10 ay geçen başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla anne olduğunu duyurdu. Eşi Lior Ahituv ve yeni doğan kızıyla birlikte paylaştığı kareye duygu dolu bir not düşen Kökenli, şunları yazdı:

"Bu anı öyle kalpten, öyle çok bekledik ki! Gün ışığı içinde, yağmur içinde, neşe içinde, acı içinde… Her şey için şükürler olsun. Sonunda kızımız evimizde."

Kız bebek dünyaya getiren Ege Kökenli'nin bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.