Gırgıriye Müzikali’nde Bülent Ersoy krizi: 'Beni azat et dedim'

Türk sanat müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, kadrosunda yer alması beklenen Gırgıriye Müzikali projesinden ayrılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Afişte adının geçmemesi üzerine sosyal medyada yayılan "projeden çıkarıldı" iddiaları, tarafların yaptığı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

MÜJDAT GEZEN: "TELEFONLARIMI AÇMIYOR"

Projenin mimarlarından usta sanatçı Müjdat Gezen, Ersoy’un ayrılık süreciyle ilgili kafa karıştıran bir açıklama yapmıştı. Gezen, "Neden ayrıldığını bilmiyorum, telefonlarımı da açmıyor. Detayları yapımcı daha iyi bilir" diyerek topu yapımcıya atmıştı.

DİVA'DAN KAHKAHALI YANIT: "KOVULDUĞUMU ANLAT!"

İddiaların odağındaki isim Bülent Ersoy, gazeteci Olcay Ünal Sert aracılığıyla yaptığı açıklamada "kovulma" iddialarını kahkahalarla reddetti. Ersoy, ayrılığın tamamen kendi kararı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir şey olabilir mi? Müjdat benim 55 yıllık arkadaşım. Müzikalde zaten sadece 3 şarkı söyleyecektim ancak şu an yeni şarkı çalışmalarım ve konserlerim nedeniyle çok yoğunum. Müjdat’a 'Beni azat et' dedim, o da anlayışla karşıladı."

GIRGIRİYE GİTTİ, "DİVA MÜZİKALİ" GELDİ

Yapımcı Onurcan Taş, Ersoy’un yoğunluğu nedeniyle yolların ayrıldığını doğrularken, bir diğer yapımcı Mehmet Uslu ise hayranlarını heyecanlandıran yeni bir projeyi duyurdu. Uslu, Bülent Ersoy’un hayatını ve kariyerini konu alan, daha önce film olarak planlanan "Diva" projesinin müzikale dönüştürüleceğini ve Ersoy'un tüm enerjisini bu projeye vereceğini açıkladı.