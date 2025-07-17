Hadise'den 'yaşlandın' yorumlarına yanıt: 'Çizgilerim de benim'

Son günlerde sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, bu kez “Fırtınam” adlı yeni şarkısının klibiyle adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, klip çekimlerinde filtre ve photoshop kullanmadan kamera karşısına geçti.

MİMİKLERİ VE ÇİZGİLERİYLE DOĞALLIK VURGUSU

Klipte Hadise’nin yüzündeki mimik çizgileri, göz çevresindeki kırışıklıkları ve yoğun makyajı dikkat çekti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar Hadise için “Yüzündeki kırışıklıklar çok belli”, “Hadise yaşlanmış!”, “Bu klipte yaşlandığını hissettim” gibi yorumlar yaptı.

HADİSE’DEN SERT CEVAP: "KORKMAM, KORKUTAMAZSINIZ"

Gelen eleştiriler karşısında sessiz kalmayan Hadise, klibi için çekilen fotoğrafları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Zayıflarız, yargılanırız. Kilo alırız, yine yargılanırız. Filtre kullanırız, ‘gerçek değil’ derler. Çizgilerimizi gösteririz, ‘yaşlandın’ derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada…”

Hadise, açıklamasının devamında özgürlük vurgusu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de, bedenim de, sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız.”

Hadise’nin cesur çıkışı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok hayranı, sanatçının filtresiz duruşunu ve mesajını destekledi.